Tragedia in Istria: ciclista triestina travolta da un'auto

Un tragico incidente ha colpito una famiglia triestina in vacanza oltre confine per qualche giorno.

Come riportato dal Tgr Fvg, Lara Lupinc, soli 46 anni, partita assieme al marito e alle sue due bambine rispettivamente di 8 e 10 anni, è stata urtata da un'auto mentre percorreva in bici la strada tra Visinada e Villanova di Vertegliano. Caduta sull'asfalto la donna è stata immediatamente travolta da un'altra vettura.

Per Lara non c'è stato nulla da fare. Trasportata all'ospedale di Fiume già in gravissime condizioni è venuta a mancare dopo poche ore.

Non è ancora nota la dinamica dell'incidente, ora al vaglio della polizia croata.