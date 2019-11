Rissa tra giovani armati di bastoni in largo Barriera, indagini della Polizia

Era passata da poco la mezzanotte di ieri 14 novembre quando nella zona di largo Barriera è scoppiata una rissa tra sei giovani sedata dall'intervento della Squadra Volante. Al momento la Polizia sta indagand, per ricostruire la vicenda e sulle possibili cause della lite. "In tutto erano in sei - ha raccontato un testimone a TriestePrima -. Tre hanno seguito gli altri tre da via Oriani fino davanti al New Yorker (negozio di abbigliamento ndr) e lì si sono iniziati a picchiare. C'erano anche dei bastoni".

I tre ragazzi sarebbero stati armati di bastoni, come pure l'altro gruppo, composto da una coppia e da un ragazzo. In quel momento, una Volante impegnata nel controllo del territorio ha notato la scena e si è portata sul posto, iniziando a dividere i due gruppi e per tentare di calmare gli animi. Poco prima dell'arrivo della Polizia, alcuni dei giovani coinvolti avrebbero tentato di salire a bordo di un taxi, forse per nascondersi, forse per chiedere al conducente di aiutarli nella fuga.

Per sedare la rissa tra i due gruppi sono giunte sul posto altre pattuglie della Volante. "Direi sulla ventina - ha risposto così il testimone alla domanda sull'età dei giovani coinvolti -. Sembravano stranieri, dell'est Europa". Alla richiesta di maggiori informazioni sulla vicenda, la Questura ha risposto: "Ci sono indagini in corso".