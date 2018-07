Largo Barriera: attraversamento pedonale pericoloso

La segnalazione è arrivata alla redazione di Telequattro da un autista della Trieste Trasporti (non a nome dell'azienda) che ha messo in luce la problematica legata all'attraversamento pedonale in Largo Barriera di fronte alla macelleria Prunk, dove si è verificato un incidente proprio qualche giorno fa. Di fatto il problema è lo spazio che separa il marciapiede dalle strisce pedonali. Infatti molto spesso i pedoni tendono ad aspettare il verde in mezzo alla strada. Una delle soluzioni che potrebbero risolvere il probolema, sarebbe quella di limitare la zona dei pedoni con una linea gialla.