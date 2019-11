Scappa dopo aver danneggiato la stazione degli autobus, rintracciato e denunciato

Danneggia una porta vetrata della stazione degli autobus in largo Santos, si dà alla fuga e viene rintracciato poco dopo dagli uomini della Squadra Volante. A finire nei guai è stato un cittadino di 35 anni di origine serba (K.J. le iniziali ndr) denunciato per danneggiamento. "Sono giunte alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura per il tramite del 112 - scrive la nota della Polizia - e sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante".

Immediate le ricerche da parte degli agenti dell'uomo che è stato individuato poco dopo. Ricostruito l’episodio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.