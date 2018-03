Latitante arrestata a Fernetti per furto aggravato in concorso

Deve scontare quasi un anno di carcere per tentato furto aggravato in concorso: è stata arrestata ieri notte a Fernetti da una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Trieste. Si tratta di una 31enne cittadina romena, C.C. le iniziali, che stava rientrando in Italia, insieme ad altri connazionali, a bordo di un furgone con targa romena. Il mezzo è stato fermato per un controllo e dagli accertamenti è emerso che C.C. era destinataria di un ordine di carcerazione emesso lo scorso settembre dalla Procura di Venezia. Al termine delle attività, a cui ha partecipato anche il personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste, la cittadina comunitaria è stata rinchiusa nel carcere locale di via del Coroneo.