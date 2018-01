Latitante arrestato a Fernetti: aveva commesso due furti aggravati in Puglia

Latitante rientra in Italia e finisce in manette a opera della Polizia di frontiera a Fernetti. Si tratta di un cittadino romeno di 30 anni, iniziali M.C., condannato dalla procura di Foggia a sette mesi e 26 giorni di reclusione per due furti aggravati commessi in Puglia. Mentre rientrava in Italia dalla Slovenia su un autobus di linea romeno, l'uomo è stato identificato dagli agenti in servizio a Fernetti nell’ambito delle consuete attività di retrovalico, e si trova ora nel carcere di via del Coroneo.