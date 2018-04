Latitante arrestato a Gorizia: doveva scontare più di 3 anni per furto e ricettazione

Doveva scontare 3 anni e 3 mesi per furto e ricettazione ed è stato arrestato dalla Polizia di frontiera Gorizia nella serata di ieri, 17 aprile. L'ordine di cattura per il trentatreenne rumeno B.C. risale al 2014 ed era stato emesso dal tribunale di Milano. L'uomo viaggiava su un’autovettura con targa rumena, ed era diretto in Slovenia assieme a due connazionali. Al termine degli atti di rito B.C. è stato associato alla locale casa circondariale e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria.