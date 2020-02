Latitante da tre anni "beccato" a Fernetti: arrestato

Condannato a Venezia nel 2017 per rapina e lesione personale, è stato arrestato ieri, venerdì, all’alba, in località Fernetti, da una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Trieste. Si tratta di un cittadino romeno di 27 anni, V.C. le sue iniziali, che deve scontare una pena di un anno, dieci mesi e diciotto giorni. Ora si trova nel carcere locale del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il cittadino comunitario rientrava in Italia a bordo di un furgone con targa romena che è stato fermato per un controllo da una pattuglia della Polizia di Frontiera. Dagli accertamenti è risultato che V.C. era destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia.