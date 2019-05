Arrestato latitante: sorpreso mentre orinava sulla statua di Sissi

Orina sulla statua di Sissi in Piazza Libertà, gli agenti della Polizia Locale lo fermano per sanzionarlo ma scoprono che era destinatario di un ordine di carcerazione. Lesioni volontarie aggravate, minacce aggravate e porto abusivo di armi sono i reati commessi a Trieste nel 2014 da A.B., cittadino sloveno di 47 anni.

L'uomo e' stato arrestato ieri pomeriggio (29 maggio) dagli Agenti del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale che, durante una normale attività di prevenzione e controllo del territorio in piazza Libertà, hanno notato l'uomo appartarsi dietro la statua di Sissi per espletare le sue funzioni fisiologiche nonostante il passaggio di numerose persone. Dopo aver rilevato la sua situazione l'hanno accompagnato in caserma San Sebastiano e poi al carcere di via Coroneo, dove dovrà scontare la pena di 1 anno e 6 mesi.