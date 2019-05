Arrestato 31enne a San Giovanni: era in prova ai servizi sociali

Dando esecuzione a un ordine di ripristino dell’esecuzione della pena in carcere, ieri sera la Polizia di Stato ha tratto in arresto un triestino, L.M., di 31 anni. Gia noto alle forze dell’ordine, l’uomo, affidato in prova ai Servizi sociali di Verona, è stato fermato e identificato nel rione di san Giovanni dal Reparto Prevenzione Crimine di Padova. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la locale Casa circondariale. Come noto il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova sta coadiuvando quello della Questura e della Polizia di frontiera nel controllo del territorio in ambito cittadino e provinciale e nelle zone di retrovalico.