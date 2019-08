Doveva scontare una pena di 4 mesi, latitante in manette

I Carabinieri di Aurisina hanno arrestato negli scorsi giorni un cittadino di origine romena di 28 anni perché doveva scontare la pena di quattro mesi di carcere per il furto in un cantiere di Roma avvenuto tre anni fa. Il fermo del cittadino, G.L.F. le iniziali, è stato effettuato da una pattuglia del Radiomobile di Aurisina che, durante un normale controllo del territorio nei pressi dell'ex valico di confine di Fernetti, ha rintracciato il giovane.

La pena era stata inflitta dalla Procura della Repubblica romana ed era relativa al furto di materiali e attrezzature edili commesso in un cantiere romano nel 2016. Al termine delle formalità di rito, come comunicato dai militari dell'Arma, il giovane è stato accompagnato al carcere triestino di via Coroneo.