Latitante "beccato" su un pullman a Fernetti: 28enne finisce in manette

Ieri mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto il cittadino rumeno V.C.B., nato nel 1992. Si trovava a bordo di un pullman di linea Romania-Italia appena entrato nel nostro Paese ed e' stato identificato da personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina nei pressi del valico di Fernetti. A suo carico un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Treviso dovendo espiare la pena di 6 mesi di arresto e mille euro di ammenda per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e allo scasso. Episodio risalente al 2012. Dopo le formalità di rito, il rumeno e' stato accompagnato presso la Casa circondariale di Trieste.

Ieri, inoltre, personale della Squadra Volante della Questura ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale una donna, V.Z., nata nel 1987 a Castelfranco Veneto (Treviso). L'episodio e' accaduto presso un esercizio commerciale di via delle Beccherie. Denunciato, infine, perché inosservante al divieto di ritorno nel Comune di Trieste in vigore fino al febbraio 2022, un marocchino, N.E.M., nato nel 1997. E' stato fermato e identificato in viale XX Settembre.