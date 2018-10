Latitante da nove mesi: arrestato a Basovizza

Latitante da gennaio, viene rintracciato a Basovizza dalla Polizia. Si tratta di S.P., nato nel 1974 in Albania, senza fissa dimora in Italia, che doveva espiare ancora quattro mesi di reclusione a seguito della condanna per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina commesso nell’agosto 1999.

Nel pomeriggio di ieri, 10 ottobre 2018, il Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che concorre dallo scorso luglio con quello della Questura, ha arrestato il latitante, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso a gennaio scorso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona. S.P. è stato rintracciato a bordo di un’autovettura assieme alla sua famiglia nei pressi di Basovizza, sul Carso triestino. Dopo le verifiche e le formalità del caso, l’uomo è stato accompagnato presso la locale Casa circondariale.