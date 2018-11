Doveva essere in carcere ma vagava libera da cinque anni, arrestata a Duino

Era stata condannata all'arresto dalla Corte d'Appello di Catanzaro sei anni fa ma vagava liberamente tra l'Italia e l'est Europa. Questo "girovagare" si è interrotto sabato in provincia di Trieste quando una volante del Commissariato di Duino ha intercettato la donna 66enne di origine romena mentre viaggiavaa bordo di un autobus che regolarmente effettua la tratta Romania-Italia.

I fatti

La donna è stata riconosciuta all'interno di un'area di sosta del raccordo autostradale 13. Gli agenti di Polizia, dopo un rapido controllo, trovavano degli accertamenti nella banca dati per cui la cittadina romena era depositaria di un provvedimento di cattura per "l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari" che proprio nel 2012 era stata trasformata in una custodia cautelare in carcere. Prima degli arresti domiciliari la donna aveva scontato una pena di un anno e quattro mesi.

"Allontanatasi dai domiciliari, a fine 2013 avrebbe fatto ritorno in Romania" dalla nota della Questura. Sabato il rintraccio e, dopo le formalità di rito, la cittadina romena è stata accompagnata presso la locale Casa circondariale.