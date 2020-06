Da domenica al via "Latte nelle scuole", la campagna della Camera di Commercio sulla corretta nutrizione

Dal 14 giugno e per il terzo anno consecutivo, la Camera di Commercio Venezia Giulia promuoverà a livello regionale la campagna “Latte nelle Scuole”, che accompagnerà anche nell’anno scolastico 2020/2021 gli alunni delle scuole primarie in un articolato percorso di educazione alimentare. Obiettivo dell’azione finanziata dall’Unione Europea e realizzata in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – commenta il presidente della Cciaa Vg, Antonio Paoletti - è il coinvolgimento dei giovanissimi in un percorso che guarda da un lato all’alimentazione corretta, dall’altro al consumo corretto e nelle giuste quantità del latte e dei suoi derivati illustrandone contemporaneamente i benefici che una abitudine sana potrà portare per tutta la vita.

La campagna “Latte nelle Scuole” intende promuovere anche l’apertura delle iscrizioni per partecipare al Programma 2020/2021. L’iniziativa è rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che frequentano le scuole primarie sia pubbliche che paritarie presenti in tutte le regioni d’Italia. Tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo web www.lattenellescuole.it