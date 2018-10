Units: laurea honoris causa al costituzionalista Ackerman

Questa mattina, 9 ottobre, l'Università di Trieste ha conferito al Professor Bruce Arnold Ackerman, uno dei costituzionalisti più autorevoli al mondo, la Laurea Magistrale Honoris Causa in Giurisprudenza.

Ackerman, dal 1987, è Sterling Professor of Law and Political Science all’Università di Yale, fa parte dell’American Law Institute e dell’American Academy of Arts and Sciences ed ha ricevuto il premio Henry Phillips Prize dell’American Philosophical Society.