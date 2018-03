Lav e Fondazione Luchetta insieme per regalare una dolce Pasqua cruelty free ai bambini

La LAV ONLUS Sede di Trieste sarà presente giovedì 29 marzo alle ore 16.30 alla Casa Valussi della Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin per donare ai bambini ospiti della struttura le uova di Pasqua LAV, di finissimo cioccolato fondente cruelty free.

Un segno di solidarietà in questo difficile periodo che vede coinvolti tanti bambini provenienti dalle zone di guerra di cui si occupa la Fondazione che li cura dalle gravi malattie che li colpiscono e di cui si fa carico nell'ospitarli insieme ai genitori, LAV vuole dare un segnale di accoglienza e amicizia che vede nella Pasqua l'accomunarsi del destino di tanti bambini, animali (agnelli) e umani, che per motivi totalmente diversi vengono loro malgrado coinvolti nelle scelte della nostra società.

Come grazie per il pensiero della LAV, la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, a nome dei bambini ospitati, adotterà a distanza un animale presso un rifugio della LAV, con formula “Super Zampa”, ovvero un anno di spese per l’assistenza e il riparo. A scegliere il beniamino saranno gli stessi bambini della Fondazione Luchetta, con una votazione democratica.