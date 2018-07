Chiusa l'autostrada questa notte

L’autostrada A4 Venezia – Trieste sarà chiusa, quindi, dalle 21,00 di sabato 21 luglio alle 6,00 del mattino di domenica 22 luglio nel tratto compreso fra Latisana e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) in entrambe le direzioni. Sarà interdetta al traffico l’entrata di Latisana, in direzione Trieste e quella di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni. Chiuse dalle 18,00 anche le aree di servizio di Gonars Nord – direzione Venezia – e diGonars Sud, direzione Trieste. Più d’uno i lavori in programma nella notte, che saranno eseguiti anche in caso di pioggia. Verrà demolito il cavalcavia della strada provinciale numero 80 che da Palmanova porta a San Giorgio di Nogaro, sarà effettuato il getto della soletta dell’impalcato del viadotto che da Porpetto porta a Corgnolo e, infine, sarà varato l’impalcato del sovrappasso che da Fauglis porta a Bagnaria Arsa.