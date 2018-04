Fvg Strade: nuova chiusura della Costiera per venerdì 26 aprile

Fvg Strade annuncia una nuova chiusura della strada costiera per venerdì 26 aprile. Dalle 9 alle 13 infatti sarà vietato il transito in entrambe le direzione, lungo l'intero tratto da Sistiana (dal km 137+900) al bivio di Miramare, con eccezione per i frontisti.

Devono venire eseguiti da Geoprotection Srl urgenti interventi all'altezza della galleria naurale per eliminiare il pericolo di caduta massi.

Nei pressi della galleria, nello specifico dal km 140+000 al km 141+350 - Filtri di Santa Croce, l'interdizione alla circolazione sarà invece totale, con un presidio fisso di personale per le segnalazioni del caso.