Lavori notturni alla segnaletica stradale da lunedì 25 giugno

Il Comune informa che per saranno eseguiti lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale stradale da lunedì 25 a venerdì 29 giugno, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, in via Valerio, via Fabio Severo e piazza Dalmazia. Si ricorda che il programma è puramente indicativo e potrà venir modificato in relazione alle condizioni metereologiche e del traffico.