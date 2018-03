Lavori fognari a Santa Croce, Dipiazza: «Presto non avremo più scarichi a mare» (VIDEO)

«Dopo aver provveduto nel precedente mandato da Sindaco di Trieste a realizzare a Santa Croce l’inesistente rete del gas, ora sono nuovamente a Santa Croce per costruire la rete fognaria totalmente assente in questo bel borgo del Carso, ed anche questa volta senza alcun costo di allacciamento per i cittadini che negli ultimi anni sono stati inascoltati e lasciati soli». Lo ha reso noto il sindaco Dipiazza sulla sua pagina Facebook ufficiale, aggiungendo che «grazie a questi interventi riusciremo da Muggia a Sistiana ad eliminare gli scarichi a mare dei liquami delle fogne».

«Prendiamoci cura e amiamo il nostro territorio» ha concluso.