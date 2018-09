Lavori galleria Montebello, Dipiazza: «Non la chiuderemo»

Il sindaco Dipiazza illustra ai microfoni di Telequattro le tappe programmate per la ristrutturazione della galleria di Montebello: «Ci sarà il progetto, poi il progetto esecutivo, poi la gara europea». La prima fase, quella esecutiva, non vedrà la chiusura dell'intera galleria, dentro la quale verrà costruita una struttura simile a un soppalco, che si sposterà con lo sviluppo degli interventi, mentre al di sotto continuerà il transito dei veicoli.

Le modalità

«Oggi abbiamo incontrato la Technital - ha dichiarato Dipiazza -, che ha vinto la gara da 800mila euro (600 meno il ribasso) per il progetto esecutivo. Sarà allestita una galleria all'interno della galleria e i lavori verranno fatti sopra e ai lati. Chiaramente costerà qualche milione in più, però è chiaro che solo con la Trieste Trasporti avremmo avuto una spesa superiore per far scendere i passeggeri da una parte e dall'altra».

Le tempistiche

Il sindaco ha anche spiegato che «Adesso verrà fatto il progetto esecutivo che sarà pronto entro febbraio, poi sarà fatta la gara e credo che entro agosto del prossimo anno partiranno i lavori. Sarà un'opera importante da 12 milioni di euro, ma almeno eviteremo di spaccare la città per due anni con la chiusura della galleria: è stata una cosa che ho fortemente voluto e ci siamo riusciti»