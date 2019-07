Lavori in piazza Libertà, Dipiazza: "Diventerà uno dei luoghi più belli di Trieste"

Proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Libertà. Il sindaco Dipiazza ha recentemente effettuato un sopralluogo per verificare lo stato degli interventi. "Procedono bene i lavori in Piazza Libertà e stanno andando avanti anche le procedure per l'abbattimento della Tripcovich" ha scritto sulla sua pagina Facebook. "La piazza totalmente riqualificata, con ampie aree verdi ed il portale monumentale del Porto Vecchio a vista, sarà uno dei luoghi più belli della città".

Modifiche alla viabilità

In occasione dei lavori, a partire da lunedì 8 luglio, annuncia un Telegram del Comune, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Per circa 15 giorni verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 0.00 alle 24.00, lungo la direttrice tra piazza della Libertà e corso Cavour. Deviazioni sul tratto davanti all'ex Silos e uscite in corso Cavour all’incrocio con via della Geppa o sulla bretella verso piazza Duca degli Abruzzi.