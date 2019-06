In dirittura d’arrivo i lavori per il nuovo centro OBI

Mentre si stanno concludendo, in via Flavia, i lavori per la realizzazione del nuovo centro OBI, nelle vicinanze sono iniziati quelli legati alla costruzione di un McDrive e di un'altra realtà legata al food. Tre nuove attività commerciali che porteranno nuove offerte e, soprattutto, nuovi posti di lavoro. Concetto che è stato ribadito dal Sindaco Dipiazza che oggi, 10 giugno, ha fatto un sopralluogo nei pressi dei cantieri: "Mancano ormai pochi mesi all'apertura di OBI, una realtà che porterà 60 posti di lavoro".

"Sempre in via Flavia – aggiunge il sindaco - , sono iniziati gli interventi che porteranno alla realizzazione di un McDrive e di un’altra realtà legata al food". "Una zona completamente spoglia diventerà a breve ricca di opportunità lavorative" conclude il sindaco.