Lavori di asfaltatura in piazza Libertà per cinque giorni

Al via da oggi, 1 ottobre, lavori di rifacimento e asfaltatura delle carreggiate su una parte di piazza Libertà (sul lato compreso fra Corso Cavour e via Cellini), con l'adozione di necessari restringimenti del traffico, opportunamente segnalati. Durante i lavori, che in quest'area si concluderanno sabato prossimo 5 ottobre, sarà garantita l'assistenza della Polizia Locale. Lo comuica il Dipartimento Lavori Pubblici del Comune.