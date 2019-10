Lavori Porto Vecchio, Dipiazza: "A breve aree verdi, piste ciclabili e aree pedonali"

Questa mattina, 17 ottobre, il sindaco Dipiazza, con gli Uffici del Comune e la Soprintendenza, ha fatto un sopralluogo in Porto Vecchio. "I lavori del Nuovo Porto Vecchio di Trieste procedono alla grande" ha dichiarato il sindaco. "Sarà un Porto Vecchio green: avremo a breve un’area completamente usufruibile dai cittadini con verde, piste ciclabili e aree pedonali. In pochi mesi siamo riusciti a fare tutto ciò che non si è fatto in cento anni".