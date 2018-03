Lavori pubblici, Dipiazza: «Tanti interventi terminati, molti inziati e altri in partenza» (VIDEO)

«In poco più di un anno e mezzo di Amministrazione del Comune di Trieste sono già tanti gli interventi iniziati e terminati, molti lavori sono partiti ed altri partiranno a breve come si può vedere nel video dedicato solo ad alcune delle opere pubbliche». Lo afferma il sindaco Roberto Dipiazza sulla sua pagina Facebook.

«In questo breve periodo -prosegue - di Amministrazione oltre aver ripreso in mano la manutenzione ordinaria della città, lasciata all'abbandono per anni, abbiamo già realizzato opere importanti, avviato cantieri strategici e risolto imprevisti che fanno parte della vita». «C'è ancora molto da fare e assieme alla mia Giunta ed agli uffici che ringrazio, stiamo lavorando sodo per migliorare sempre di più la nostra importante Trieste».

«Oggi, infatti, - conclude il sindaco - abbiamo approvato il nuovo Piano Triennale delle Opere dove sono previsti molti lavori: oltre 66 milioni per quest'anno, oltre 64 milioni per il 2019 e circa 40 milioni per il 2020. Trieste è la nostra casa e dobbiamo prendercene cura».