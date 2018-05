Lavori pubblici: dopo 4 anni inaugurato il nuovo Municipio di Monfalcone

Inaugurato con una festa in Piazza il nuovo municipio di Monfalcone, i cui lavori di ristrutturazione sono durati 4 anni. "La casa dei monfalconesi", come l'ha chiamata il sindaco Anna Maria Cisint, che ha tagliato il nastro e accompagnato i cittadini alla prima visita guidata. «È questa la Monfalcone che abbiamo in mente - ha dichiarato Ccisint a Telequattro -, che recupera la sua identità e che è orgogliosa di essere monfalconese. In questo palazzo ho incontrato cittadini felici, che si sono riappropriati di casa loro».

Una cerimonia accompagnata dalla banda e dal coro, a cui hanno presenziato i neosenatori Stabile e Pettarin, oltre al neoeletto sindaco Fedriga, che ha lodato il governo di Cisint, indicandola come pioniera del cambiamento in Regione. Il sindaco ha anche annunciato i prossimi lavori, a iniziare dal bando per la riqualificazione dela via Sant'Ambrogio il mese prossimo.

«Stiamo lavorando molto - continua Cisint - affinchè ci sia uno sviluppo complessivo, l'altro giorno abbiamo deliberato un importante atto per la costituzione del polo museale e la riqualificazione di via sant'Ambrogio, a Luglio partiranno i bandi. Sono orgogliosa e contenta che la prima uscita del presidente Fedriga sia stata proprio qui, a Monfalcone, per l'inaugurazione del municipio. Credo stiamo facendo, anche in maniera abbastanza veloce, dei passi fondamentali per una città che può diventare centrale nell'economia del Fvg».