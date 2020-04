Restyling completo per le rive: al via i lavori

E' partito ufficialmente questo pomeriggio l’intervento di riqualificazione delle rive triestine ad opera di AcegasApsAmga in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. I lavori previsti dureranno per un periodo di circa due settimane coinvolgendo interamente le rive triestine da Campo Marzio a Largo Santos per un totale di 1,6 km. Il progetto, una volta terminato, porterà al livellamento del manto stradale, contestualmente alla riqualificazione dei circa 100 chiusini fognari, idrici ed elettrici presenti, portandoli a loro volta in quota, ottenendo così una strada in linea e livellata.

Al fine di ottimizzare le attività, il progetto si svilupperà prima sui tratti in cui sono posizionati i chiusini, per circa una settimana, e successivamente si procederà con il livellamento dell’asfaltatura delle restanti parti di strada. Oggi pomeriggio quindi i lavori prenderanno l’avvio dalla zona di Campo Marzio, sviluppandosi di volta in volta su tratti di circa 300 metri. La cantierizzazione, pur non prevedendo la chiusura della strada, vedrà la soppressione di tratti di corsie per permettere l’avanzamento dei lavori, anche per questo motivo la multiutility, in accordo con il Comune, ha deciso di avviare tale attività in questo periodo in cui il traffico è molto ridotto e conseguentemente i disagi alla viabilità saranno minimizzati.