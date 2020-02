Niente luce e corrente elettrica a Roiano e Strada Nuova per Opicina: date e vie interessate

Niente corrente elettrica mercoledì 19 e venerdì 21 febbraio. Lo ha fatto sapere AcegasApsAmga che, a causa di urgenti lavori di manutenzione ai quali sarà sottoposta la rete elettrica di distribuzione, potrà sospendere, dalle 9 alle 11, l'erogazione dell'energia elettrica nella zona di Roiano e nelle vie intorno a Strada Nuova per Opicina.

Nello specifico, gli interventi previsti porteranno gli operatori specializzati di AcegasApsAmga a togliere la tensione a un cavo in media tensione (con la conseguente interruzione di energia alle utenze allacciate a quest'ultimo) interessando le seguenti vie:

- Via degli Apiari

- Via dei Bidischini

- Via Bruno Zelik

- Via Commerciale

- Via Edoardo Borghi

- Via Enrico Elia

- Via Francesco Collotti

- Via Giovanni Buich

- Via Giulio Camber Barni

- Via dei Mirti

- Via dei Molini

- Via dei Moreri

- Via dei Noci

- Via degli Olmi

- Via delle Quercie

- Via delle Robinie

- Via Sara Davis

- Via Sottomonte

- Largo Sottomonte

- Strada Nuova per Opicina

Nello scusarsi per gli eventuali disagi, AcegasApsAmga invita gli utenti, per la loro incolumità, ad agire per tutto il tempo indicato come se gli impianti fossero sempre attivi, cioè in tensione, dal momento che l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe riprendere prima del previsto