Segnaletica orizzontale, tutti i lavori fino al 2 Novembre

Da oggi fino a venerdì 2 Novembre il Comune di Trieste ha in programma alcuni importanti lavori che interesseranno la segnaletica stradale orizzontale principalmente nelle zone del rione di San Giacomo, via Baiamonti e l'area dei cimiteri. I lavori sono subordinati alle condizioni meteorologiche e del traffico.

Tutte le vie dove verranno realizzati i lavori

Gli interventi previsti dal Comune sono in piazza Vico, le vie San Giacomo in Monte, via dell'Istria (fino all'altezza dell'Isituto Enaip), via Ponziana, Orlandini, Zorutti, Lorenzetti, Visinada e via Capodistria. Lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale verranno realizzati in via Svevo-Baiamonti, l'incrocio tra Baiamonti-via dell'Istria e via Salata, la galleria di Montebello, via Roncheto e sulle vie dell'Istria (dall'ospedale Burlo Garofolo) via Slavic, via della Pace in corrispondenza dei cimiteri, via Costalunga e Santa Maria Maddalena. Tutte le segnalazioni verranno poste sui luoghi interessati dagli interventi di rifacimento.