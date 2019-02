Europei under 21 a Trieste, il Rocco avrà un maxischermo

Lo stadio Nereo Rocco avrà un maxischermo sul quale verrà trasmessa la partita in tempo reale. La notizia arriva dal Comune di Trieste che ha affidato i lavori per la sistemazione del maxischermo alla ditta Masoli Messi di Trieste, in virtù di una determina dirigenziale datata 29 gennaio. L'importo dei lavori è pari a poco più di 25 mila euro, spesa che piazza Unità investirà per il servizio esterno affidato all'ingegner Antonio Masoli.

Le regole della FIGC

La presenza del maxischermo è legata alla normativa che la FIGC impone. I lavori per la sua sistemazione sulla torre nord-ovest fanno parte di un affidamento diretto alla ditta Masoli Messi, visto l'importo inferiore a 40mila euro, soglia al di sotto della quale sono permessi questi conferimenti. Naturalmente i lavori dovranno essere ultimati prima dell'inizio dei campionati europei di calcio under 21, in programma a Trieste nel mese di giugno.