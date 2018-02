Lavori Strada costiera: nuove chiusure per prevenire caduta massi e spandimenti

Ancora lavori sulla Strada Costiera per scongiurare il pericolo caduta massi vicino alla galleria. La strada rimarrà chiusa dalle 7 di domenica 11 febbraio alle 6 di martedì 13. Anche AcegasApsAmga ha richiesto la chiusura al traffico per interventi urgenti, a causa di alcune perdite da una condotta. Le due richieste saranno quindi accorpate da Fvg Strade per limitare al minimo i disagi alla circolazione. È stata quindi emessa un’ordinanza di interdizione al pubblico transito – eccetto frontisti – dalle 7 di domenica alle 6 di martedì. La strada resterà chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

Prevista anche una chiusura in A4, dalla mezzanotte di sabato 10 febbraio alle 6.00 del mattino di domenica 11 febbraio, che riguarderà il tratto compreso tra gli svincoli di San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Sarà istituita l’uscita obbligatoria al casello di San Giorgio di Nogaro per chi arriva da Udine o Trieste ed è diretto verso Venezia.“