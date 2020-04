Al via i lavori sulla rete idrica in strada del Friuli: interrotta la fornitura in alcune vie

Al fine di effettuare i lavori di ammodernamento della condotta idrica in Strada del Friuli e la posa di due nuove valvole, AcegasApsAmga informa che sarà necessario interrompere la fornitura idrica dalle ore 22.00 di giovedì 16 aprile alle ore 4.00 di venerdì 17 aprile 2020 nelle seguenti vie:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

via Santi,

via Carmelitani,

via Aquileia,

Salita di Gretta (dal civico 25 al civico 41 e dal civico 32 al civico 38),

via Tolmezzo,

Salita Madonna di Gretta (solo civici dispari),

via Favetti,

via Bison,

via Luzzato,

Erta dei Pruni,

via Berlam,

Scala Polli,

Scala Sforzi,

Scala Geringer,

Strada del Friuli (dal civico 1 al civico 141 e dal civico 2 al civico 102).

Si informa che potrebbero verificarsi eventuali sbalzi di pressione in tutta la zona di Gretta. Al ripristino dell'erogazione idrica, si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida. La posa delle due nuove valvole consentirà inoltre di ridurre il numero di utenze coinvolte, e dunque di disagi, in caso di eventuali interruzioni di fornitura.