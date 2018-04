Lavori stradali: limitazioni al traffico sulla statale 202 “triestina”a San Dorligo e Trieste

Anas comunica che, per consentire l’esecuzione degli interventi di rifacimento delle pavimentazioni lungo la statale 202 “Triestina”, saranno chiuse al traffico - in maniera alternata - le corsie di marcia e sorpasso di entrambe le carreggiate, tra il km 0,000 e il km 14,640, in tratti saltuari, nei territori comunali di Trieste e San Dorligo della Valle. Le limitazioni saranno in vigore dal 3 aprile al 26 maggio 2018, con esclusione dei giorni festivi.

Lungo il tratto oggetto del provvedimento saranno inoltre istituiti il limite di velocità a 50 Km/h e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.