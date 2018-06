Lavori alla segnaletica orizzontale: interessate diverse vie della città

Il Comune informa che, condizioni meteorologiche permettendo, da lunedì 2 a venerdì 6 luglio, con orario notturno 21.00-6.00, sono in programma lavori alla segnaletica stradale orizzontale in alcune zone del centro cittadino.

Interventi sono previsti nelle vie del Lazzaretto Vecchio, degli Argento, dei Burlo, nelle via Belpoggio e Salita Promontorio (entrambe fino via dell'Università), e ancora in via dell'Università, via Economo, controviale da piazza Venezia a via Economo, vie Corti, Duca d'Aosta, San Giorgio, dell'Annunziata, Felice Venezian (fino via di Cavana), via di Cavana, vie Mercato Vecchio, Diaz, e Cadorna.

Opportune segnalazioni saranno poste sui luoghi interessati dai lavori di rifacimento della segnaletica.