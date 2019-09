Lavori stradali: parte il “restyling” di via Carducci e SS 202

Al via tre giorni di lavori in via Carducci ed ex GVT: alla serata di oggi, mercoledì 11 settembre, in orario notturno, sarà fresata e ripavimentata via Carducci nel tratto compreso tra piazza Oberdan e via Valdirivo. La fine dei lavori è prevista nella notte di venerdì 13 settembre.

Per quanto riguarda la SS 202, invece, sarà chiusa la rampa di ingresso da via Caboto (direzione Venezia) dalle 7 di mercoledì 11 settembre alle 19 di venerdì 13 settembre, come da ordinanza ANAS.