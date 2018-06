Lavori torrente Chiave: sospese due fermate bus in via Carducci

Il Comune di Trieste comunica su Telegram che per lavori urgenti di consolidamento delle volte di copertura del torrente Chiave, è stata soppressa lungo via Carducci una corsia di marcia in direzione di largo Barriera. Pertanto, fino alla fine dei lavori, le due fermate immediatamente successive a piazza Oberdan non saranno effettuate.

In sostituzione delle due fermate temporaneamente sospese, è stata istituita una fermata provvisoria in piazza Oberdan in corrispondenza del capolinea della linea 2 (trenovia di Opicina). Presso la nuova fermata provvisoria fermeranno le linee 1, 3, 6, 19, 20, 21, 22, 26, 36, 40, 41, 51 e C.