Lavori urgenti alla condotta idrica: chiusa via Cordaroli

Nel corso della notte si è verificata la rottura della condotta idrica di via Cordardoli, all’altezza del civico 31. Lo staff di AcegasApsAmga è sul posto dalle 2.00 di questa notte e sta lavorando alacremente per porre rimedio alla rottura nel più breve tempo possibile.

Attivata la fornitura idrica di emergenza

E’ stata attivata la fornitura idrica di emergenza con fontanelle di erogazione in largo Roiano all’angolo con piazza tra i rivi e all’incrocio con via Barbariga. Questo al fine di agevolare le vie attualmente senz’acqua che, per ora, non è stato possibile riattivare per permettere lo svolgimento delle attività di riparazione. Si tratta di via degli Apiari, via Borghi, Via Buich, via Cordaroli, via Oberdorfer, via Pratello, via delle Quercie, via Sara Davis e via Zelik. Inoltre, il ricreatorio comunale Guido Brunner, sito in via Cordaroli 30, dove sono in corso i centri estivi, sta venendo rifornito mediante fontanelle e autobotti per garantire il servizio.

Via Cordaroli chiusa al traffico

Allo scopo di effettuare i lavori necessari, via dei Cordaroli è stata temporaneamente chiusa al traffico dall’incrocio con via Commerciale a via Sara Davis. Lo staff di AcegasApsAmga sta procedendo nei lavori per ridurre al minimo i disagi dei cittadini e si stima di poter erogare nuovamente il servizio idrico nel corso del pomeriggio.