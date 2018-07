Al via i lavori in via Commerciale

Il Comune informa che a partire da mercoledì 18 luglio si provvederà al rifacimento della pavimentazione lungo tratti della via Commerciale con risanamento dei punti più ammalorati mediante posa di membrane elastomeriche e/o fresatura in profondità e risanamento in binder, nonchè alla pulizia delle caditoie e al rifacimento della segnaletica orizzontale.

Inoltre si provvederà alla sistemazione della via del Panorama.

I lavori avranno inizio a partire dall'incrocio con Salita di Conconello e seguiranno a scendere fino a via Rittmeyer.La durata prevista degli interventi è di 13 giorni lavorativi, compatibilmente con l'andamento delle condizioni meteo.

Saranno assicurati la regolare circolazione dei mezzi di servizio pubblico e gli spostamenti casa-lavoro per i frontisti, mentre al resto del traffico privato sarà interdetta la circolazione 0-24 sull'intero asse viario.

Il Comune auspica la massima collaborazione della cittadinanza nell'utilizzare percorsi alternativi e nell'accettare gli inevitabili disagi.