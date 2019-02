Tubo dell'acqua da cambiare, al via i lavori in via del Pucino

Il tubo dell'acqua in via del Pucino è vecchio e va cambiato. Per questo motivo AcegasApsAmga domani inizia i lavori di sostituzione di 380 metri di condotta nel tratto compreso tra i civici 147 e 325. La strada sarà interdetta anche al traffico. La condotta in ghisa grigia è "vetusta", come si legge nella nota, e verrà sostituita con una condotta nuova in "ghisa sferoidale".

Al fine di ridurre i disagi ai cittadini la multiutility procederà con scavi compresi tra i 30 e i 50 metri, in modo da chiudere la strada solo nei tratti necessari di volta in volta.

I lavori in questione prenderanno l’avvio giovedì a partire dal civico 147 con il primo scavo di circa 50 metri e il completamento di questo intervento, a meno di condizioni climatiche avverse, è prevista per sabato 18. AcegasApsAmga procederà quindi allo scavo successivo in direzione Trieste.

Per permettere lo svolgimento delle attività sarà quindi possibile accedere a via del Pucino, per i soli residenti, da Santa Croce, da via Vitalba e dalla strada Costiera. L’accesso è invece garantito al traffico ciclabile e pedonale.