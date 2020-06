Lavori in via del Ponticello, la proposta di un cittadino

Riportiamo una segnalazione ricevuta dall'assessore Salvatore Porro e inoltrata all'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi:

Visto il muro pericolante in via del Ponticello in prossimità del civico 15, detta via è stata chiusa al traffico da tempo. In attesa dei lavori di sistemazione del muro chiedo di intervenire presso il Comune di Trieste con l'apertura di un passaggio pedonale che metta in comunicazione via del Ponticello e con via dei Giardini attraverso il "cortile" della ex Scuola Damiano Chiesa.

Tale richiesta è motivata dal fatto che via del Ponticello non è servita da alcun mezzo di trasporto pubblico, mentre in prossimità del cancello della scuola esiste la fermata della linea 8. Tale passaggio agevolerebbe molto i residenti locali.