Lavori asfaltatura via Udine: traffico in tilt a Roiano (FOTO)

Iniziati ieri, lunedì 12 novembre, i lavori di riasfaltatura di via Udine, con comprensibili disagi alla viabilità. Come si evince dalle foto, scattate nella mattina di oggi (martedì 13), il traffico nel quartiere di Roiano ha subito evidenti rallentamenti e disagi, e la via sarà chiusa al traffico nel tratto tra via Barbariga e via Tasso ancora fino a venerdì, salvo prolungamenti legati al maltempo.

Così il consigliere circoscrizionale Gianluca Parisi (Fi): "Si tratta di un'asfaltatura necessaria e gli avvisidella chiusura sono stati messi online e sul posto già una settimana fa. Qualche giorno di pazienza e la viabilità riprenderà regolare".