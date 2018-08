Dipiazza: "Partiti i lavori di riqualificazione della ringhiera di viale Miramare" (VIDEO)

Il sindaco Roberto Dipiazza ha annunciato attraverso un video dalla sua pagina facebook l'inizio dei lavori di sistemazione della ringhiera di viale Miramare. L'obiettivo "è quello di avere finalmente l'ingresso della città importante".

Questo il testo del primo cittadino:

"L’importante è fare. Sono iniziati i lavori anche per la riqualificazione di tutta la ringhiera di Barcola con la sistemazione delle colonne in pietra incidentate, dei muretti di sostegno e la pitturazione di tutte le griglie con l’Alabarda. Mentre procede speditamente il cantiere per il nuovo parcheggio gratuito, ora risistemiamo come si deve anche l’ingresso della nostra importante Trieste".