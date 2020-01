Lavori in Viale Terza Armata: tutti i divieti e le deroghe

Da lunedì 20 gennaio 2020, causa lavori di rinnovo della rete elettrica in viale Terza Armata ci saranno alcune limitazioni al traffico:

DIVIETO DI TRANSITO (00 – 24 via Ciamician-viale Terza Armata in discesa (per circa 180 m tra l’incrocio con via Tigor e l’incrocio con via Principe di Montfort (vedi immagine).

DIVIETO DI SOSTA/FERMATA CON RIMOZIONE (00 – 24 via Principe di Montfort, ambo i lati (per circa 20 m nei pressi dell’incrocio con viale Terza Armata) viale Terza Armata, ambo i lati (per circa 80 m tra l’incrocio con via Principe di Montfort e l’incrocio con via Ciamician) via Ciamician, ambo i lati (per circa 100 m tra l’incrocio con viale Terza Armata e l’incrocio con via Tigor).

DEROGHE mezzi di soccorso in servizio di emergenza, forze dell’ordine e mezzi impegnati nei lavori; bus della Trieste Trasporti, con esclusione delle aree fisicamente inaccessibili (senso unico alternato da semaforo).