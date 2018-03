Lavoro, la tedesca Aldi apre in Fvg: selezioni e assunzioni in collaborazione con l'Agenzia regionale

Selezione e assunzione di personale grazie a un accordo tra un'azienda, nella fattispecie la tedesca Aldi, catena internazionale della grande distribuzione organizzata, e l'Agenzia regionale per il lavoro del Friuli Venezia Giulia.

Pubblico e privato, quindi, uniti in una partnership virtuosa per far incontrare domanda e offerta di lavoro.

Questo il risultato conseguito che ha portato ad una preselezione di 185 candidature e successive 11 assunzioni di addetti per il nuovo punto vendita di Spilimbergo, inaugurato ieri.

La collaborazione tra l'Agenzia e Aldi è iniziata lo scorso ottobre, con l'avvio di una sinergia per la ricerca del personale da assumere nei negozi di prossima apertura in regione. È stato infatti l'ufficio centrale pordenonese dell'Agenzia il partner operativo dell'azienda per la campagna di reclutamento e la successiva selezione di 185 candidati.

Le persone selezionate da Aldi sono state invitate ai tre recruiting days che si sono svolti, fra lo scorso ottobre e

gennaio di quest'anno, nei locali appositamente messi a disposizione dall'Agenzia del Lavoro presso la sede della ex Provincia di Pordenone.

A tutti gli assunti è stato proposto un contratto di assunzione diretta a tempo determinato o indeterminato.

Per ricoprire le posizioni nel migliore dei modi, l'azienda si è fatta carico di una formazione di sei settimane, di cui quattro proprio a Spilimbergo, dove Aldi ha istituito il primo centro di formazione in regione, una a Oppeano, in provincia di Verona, e un'altra presso un punto vendita in Austria.