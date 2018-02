Lavoro: attivato lo sportello imprese all'interno di Fincantieri

Da oggi è pienamente operativo il nuovo sportello dell'Agenzia regionale per il lavoro sito all'interno del cantiere Fincantieri di Monfalcone. La struttura, all'apertura della quale era presente anche la Regione attraverso l'assessore a Lavoro, permette di facilitare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro nel settore della cantieristica e ha già ricevuto da parte di due imprese la richiesta di individuare 22 profili professionali ai quali proporre un impiego.

L'iniziativa rientra nel più complesso e articolato protocollo di collaborazione, sottoscritto lo scorso 17 gennaio tra l'Agenzia regionale per il lavoro, Fincantieri e le organizzazioni sindacali, che prevede l'avvio in forma sinergica di una serie di servizi volti a favorire la ricerca di personale qualificato per le imprese che operano nei cantieri navali di Monfalcone, ma anche per le numerose imprese dell'indotto che, spesso, hanno evidenziato la carenza di manodopera disponibile a fronte di commesse già in buona parte acquisite.

Per dare una risposta efficace alle aziende che richiedono personale, lo sportello dedicato alle imprese, temporaneamente posto al primo piano dello stabile che ospita la direzione Risorse umane accanto all'Ufficio ditte, è operativo nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30. Le centinaia di aziende che operano nell'indotto all'interno del cantiere Fincantieri possono rivolgersi direttamente agli operatori dell'Agenzia e presentare le proprie richieste di personale, ma anche avere informazioni sui servizi e le opportunità che la Regione mette a disposizione delle imprese in materia di lavoro, formazione, fabbisogni occupazionali e incentivi.

Ogni lunedì e mercoledì saranno disponibili due operatori che assicureranno una presenza continua e costante per dare un servizio specifico direttamente alle imprese che lo richiederanno. L'attività dello sportello si rivolge espressamente alle aziende ma cittadini e lavoratori potranno accedere alle offerte di lavoro che verranno raccolte dallo sportello attraverso il sito istituzionale della Regione, tramite il quale è anche possibile proporre direttamente la propria candidatura.

Inoltre, è stato confermato il reciproco interesse di Regione e Fincantieri ad approfondire le opportunità offerte dal protocollo di collaborazione, anche al fine di stabilire relazioni concrete tra il mondo della formazione professionale e della scuola e le imprese del settore della cantieristica. Per il Monfalconese e, più in generale, per il Friuli Venezia Giulia si aprono dunque prospettive occupazionali interessanti. Sono svariati, infatti, i profili ricercati dalle imprese che operano nel cantiere: operai per l'esecuzione di carpenterie leggere relative a impianti elettrici, cablatori per collegare cavi di bassa tensione e i cavi di rete dati, sabbiatori e verniciatori (figure queste difficili da reperire), ponteggiatori, impiantisti elettrici, termoidraulici, lavoratori per pavimentazioni e trattamenti fonoassorbenti e tagliafuoco, saldatori e carpentieri.

Attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro la Regione fornisce alle imprese una consulenza personalizzata e servizi gratuiti e specializzati che riguardano la ricerca di personale, l'assistenza alla preselezione, la valutazione delle risorse umane, la pubblicazione degli annunci sul sito dell'ente (http://offertelavoro.regione.fvg.it/), una concreta attività di recruiting di figure specifiche e qualificate, nonché informazioni sugli incentivi, sulle politiche attive e su bandi e progetti speciali finanziati, fino alla costruzione di progetti formativi attraverso l'attivazione di tirocini e di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.