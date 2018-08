Area Science Park, gli annunci di lavoro

Area Science Park, ente nazionale di ricerca attivo da 40 anni nel campo dell’innovazione a servizio delle imprese, è alla ricerca di giovani laureati in diverse discipline, che abbiano meno di trent’anni e una buona conoscenza della lingua inglese. Tra le altre caratteristiche i dieci giovani ricercatori/ricercatrici che entreranno a far parte dello staff devono essere attenti al mondo della tecnologia, dell’innovazione e, più in generale, alle trasformazioni digitali applicate al mondo dell’impresa.

Argo

In particolare otto saranno parte attiva dello staff Argo, il sistema industriale basato sull’innovazione di processi e prodotti, nato da un’intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) e il Ministero dello Sviluppo economico (Mise). Gli altri due lavoreranno su altrettanti progetti: uno dedicato alla gestione dell’innovazione con l’intento di creare un sistema di Open Innovation nella macro-regione Adriatico-Ionica, l’altro all’individuazione e integrazione di tecnologie nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione dei cittadini.

Le parole del direttore generale

«Le figure professionali che stiamo cercando – spiega Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park – si dedicheranno allo studio, alla ricerca applicata e allo sviluppo di soluzioni e metodologie che possano migliore l’innovazione dei processi di innovazione, soprattutto aziendale. L’obiettivo è quello di agevolare la trasformazione digitale delle imprese, in particolare quelle manifatturiere del territorio, ma non solo».

I requisiti

Per partecipare alla selezione dei diversi bandi, tutti pubblicati sul sito di Area Science Park, è necessario essere in possesso di una laurea, non aver ancora compiuto trent’anni, avere una buona conoscenza della lingua inglese ed essere disponibili a iniziare immediatamente l’attività. Le informazioni e i moduli necessari per partecipare ai concorsi sono reperibili al seguente link: http://bit.ly/area-science- park-assume.

Industry Platform 4 FVG

Otto delle dieci nuove figure professionali svilupperanno alcune delle attività di IP4FVG – Industry Platform 4 FVG, la piattaforma regionale, aperta e inclusiva per supportare la trasformazione digitale delle imprese del Friuli Venezia Giulia, iniziativa strategica del Sistema Argo.

In particolare lavoreranno per supportare le attività dei quattro nodi territoriali di IP4FVG, (hot spot di contatto con le imprese specializzati in diversi ambiti: Advanced Manufacturing Solutions, Data Analytics & Artificial Intelligence, Internet of Things, Data Optimization & Simulation e localizzati rispettivamente a Pordenone, Udine, Amaro e Trieste).

Dettagli bandi e scadenze

- 24 agosto 2018: 1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca relativa agli scenari di processi, metodologie e servizi socio-sanitari e dei modelli tecnologici per il benessere e la cura della persona

- 14 settembre 2018: 8 assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Sistema Argo