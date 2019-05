ICGEB: Lawrence Banks è il nuovo direttore generale

Eletto il nuovo direttore dell'ICGEB: si tratta del professor Lawrence Banks. Da 2016 Coordinatore Scientifico dell'l’ICGEB, Banks è nato a Rotheram (UK) nel 1960, e si è laureato in microbiologia presso l'Università di Leeds. Ha lavorato nel dipartimento di microbiologia presso la Leeds University, si è specializzato nello studio dell’HPV (il Papillomavirus Umano), e dal 1990 è group leader del Tumor Virology Laboratory all’ICGEB. Il laboratorio ha conoseguito riconoscimenti a livello internazionale per il suo lavoro sui diversi tipi di Papillomavirus Umani ed il loro ruolo nello sviluppo di tumori.

Un ringraziamento a Mauro Giacca

Nel suo discorso di insediamento Banks ha lodato il lavoro del predecessore Mauro Giacca, grazie al quale "negli ultimi 5 anni, l'ICGEB gode di ottima salute, vista anche la partecipazione alla riunione del Consiglio di quest'anno: è incredibile vedere così tanti paesi rappresentati e impegnati nella nostra missione. Seguire Mauro sarà un compito estremamente difficile: ha fissato standard molto alti per l'organizzazione, dal punto di vista istituzionale e scientifico, tuttavia traccia un percorso molto chiaro per la strada da percorrere".

Vantaggi per tutti i paesi membri

"La mia priorità - ha detto poi Banks - è quella di garantire che l'ICGEB possa offrire vantaggi e opportunità per tutti i nostri paesi membri. Per questo ho certamente bisogno del vostro aiuto e non vedo l'ora di collaborare con tutti voi per aiutare l'ICGEB a portare avanti cose sempre più grandi e fare in modo che i frutti della moderna biotecnologia e della biologia molecolare contribuiscano direttamente a fornire benefici e miglioramenti per le popolazioni di tutti i nostri paesi".