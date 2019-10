Foibe: 120 studenti in visita dal Lazio per il progetto "Io ricordo"

Una delegazione di studenti del Lazio è stata oggi in visita a Trieste per rendere omaggio al Monumento nazionale della Foiba di Basovizza: in tutto 120 gli studenti da 25 scuole superiori. Insieme ai loro insegnanti e a una delegazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio, con i consiglieri Gianluca Quadrana e Daniele Giannini, gli studenti hanno deposto una corona e hanno visitato anche il vicino Centro di documentazione.

Uniti nel dramma

Il gruppo è stato accolto sul posto dall’assessore comunale all’Educazione Angela Brandi, dal presidente del Consiglio regionale del Fvg Piero Zanin e dal vicepresidente della Lega Nazionale Adriano De Vecchi. L’assessore Brandi, in rappresentanza del sindaco Dipiazza, ha portato agli ospiti il saluto della città di Trieste, sottolineando il valore e significato del loro rendere omaggio, anche come giovani, a un luogo simbolo come la Foiba di Basovizza, che rappresenta e unisce il dramma di tutte le foibe e delle tragedie legate all’esodo dalle terre istriane, fiumane e dalmate e del Confine orientale.

"Io ricordo"

Promosso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio nell’ambito del più generale progetto “Io Ricordo”, con al centro la solenne giornata del 10 febbraio e che ha visto realizzati anche convegni e appuntamenti formativi per studenti e insegnanti, l’iniziativa vuole ribadire la necessaria importanza di far sempre più conoscere e approfondire una pagina di storia, quella della Foibe e della vicende del Confine orientale, per troppi anni assente dai testi scolastici.